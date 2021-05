Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Longoria... La sortie fracassante de Thibaud Vézirian sur la vente du club !

Malgré l'insistance de Frank McCourt et Pablo Longoria concernant la vente de l'OM, Thibaud Vézirian quant à lui ne lâche rien et continue d'affirmer que le club sera cédé.

Depuis de longs mois désormais, le rumeurs entourant la vente de l'OM se font de plus en plus insistantes. Toutefois, tout s'est accéléré depuis le mois de février et l'information de Thibaud Vézirian selon laquelle Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen à Al-Walid bin Talal. Toutefois, non seulement rien ne s'est concrétisé, mais surtout l'homme d'affaires américain ne cesse de démentir ces rumeurs. Selon le journaliste de Football Club de Marseille Benjamin Courmes, Frank McCourt a même annoncé aux supporters à l'occasion d'une réunion que « ce sont des conneries, le club n’est pas à vendre, je l’ai déjà dit et je reviendrais bientôt à Marseille pour le dire . »

«Aucune inquiétude»

Mais encore une fois, cela ne semble pas déstabiliser Thibaud Vézirian. Sur son compte Twitter , le journaliste a diffusé le lien d'une vidéo de sa chaîne YouTube sur le pilotes de MotoGP qui souffrent du syndrome des loges, à l'image de Fabio Quartararo. A priori, rien à voir avec la vente de l'OM. Mais comme à chaque fois, les supporters marseillais se sont rués sous son tweet pour l'interroger sur la vente du club. L'un d'entre eux lui demande ainsi un remède « pour ceux qui souffrent dans le sud . » Et par le biais d'un métaphore vaccinale bien dans l'air du temps, Thibaud Vézirian sous-entende qu'il n'a toujours aucune doute concernant la vente de l'OM : « L’injection a déjà été réalisée. Vous verrez les effets prochainement. Revenez voir le docteur en cas de doute. Mais pas besoin d’appeler les urgences pour si peu, aucune inquiétude . »