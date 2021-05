Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup à 20M€ pour remplacer Thauvin !

Publié le 12 mai 2021 à 12h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs afin de remplacer Florian Thauvin, qui rejoindra les Tigres de Monterrey la saison prochaine, l'OM aurait pris des renseignement pour Jérémie Boga.

Le chantier s'annonce immense cet été pour l'OM qui va voir filer de nombreux joueurs, et non des moindres. En effet, Florian Thauvin a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le club phocéen cet été afin de rejoindre les Tigres de Monterrey. Une situation qui pousse Pablo Longoria à se mettre rapidement en quête d'un nouveau joueur offensif pour le remplacer. Dans cette optique, le nom de Thiago Almada revient avec insistance. Le jeune argentin aurait d'ailleurs donné son accord pour rejoindre Marseille, selon RMC Sport . Mais l'OM explore en parallèle d'autres pistes.

L'OM se renseigne pour Boga