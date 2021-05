Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a lancé son opération séduction avec Arturo Vidal !

Publié le 11 mai 2021 à 21h15 par La rédaction

Arrivé en court de saison à l’OM, Jorge Sampaoli va vivre cet été son premier mercato avec le club olympien. Et pour renforcer son effectif, il serait notamment déjà passé aux choses sérieuses avec Arturo Vidal.

Arrivé sur le banc de l’OM il y a désormais quelques mois, Jorge Sampaoli est, à deux journées de la fin du championnat, en course pour une qualification européenne. Qu’il y arrive ou non, il est conscient que son effectif doit être amélioré et le technicien argentin sait déjà sur qui il veut compter la saison prochaine. Sampaoli devrait se tourner vers l’un de ses cadres de sa période à la tête de l’équipe du Chili : Arturo Vidal.

Des contacts déjà initiés