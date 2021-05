Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel invité dans le dossier Benedetto ?

Publié le 12 mai 2021 à 17h15 par A.C.

Peu utilisé à l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto aurait la cote à l’étranger.

Pour Dario Benedetto et l’Olympique de Marseille, la fin semble proche. Titulaire sous André Villas-Boas, l’attaquant ne joue que très peu depuis cet hiver et l’arrivée de Jorge Sampaoli. Il ne tient pas la concurrence avec Arkadiusz Milik, en dépit d’un but précieux récemment pour un match nul arraché face au RC Strasbourg (1-1). Ainsi, un départ semble de plus en plus envisagé à l’OM, avec Sampaoli qui aimerait d’ailleurs utiliser Benedetto pour recruter l’un de ses joueurs favoris, avec Sebastian Villa de Boca Juniors.

Benedetto prêt à rejoindre Crespo à Sao Paulo ?