Mercato - PSG : Un proche de Leonardo l’interpelle pour Sergio Ramos !

Publié le 12 mai 2021 à 15h45 par Th.B.

En fin de contrat au Real Madrid cet été, Sergio Ramos cocherait toutes les cases pour apporter un véritable plus au PSG selon son ancien recruteur Luis Ferrer.

Alors que le feuilleton Lionel Messi s’éternise, le premier grand nom du football mondial susceptible de déposer ses valises à Paris pourrait bien être Sergio Ramos. À en croire ParisFans et la presse espagnole, le PSG ferait le forcing auprès du clan Ramos et aurait même transmis une offre de contrat pour les deux prochaines années avec à la clé une rémunération annuelle de 10M€. Pour rappel, le contrat de Sergio Ramos expirera en juin prochain au Real Madrid et aucune prolongation ne semble avoir été convenue bien que la presse fasse état de discussions depuis de longues semaines avec la direction merengue. Ancien recruteur du PSG jusqu’à 2020 et aujourd’hui directeur de son agence LF360 , Luis Ferrer a profité de son passage sur le plateau du Late Football Club afin de glisser un conseil à Leonardo concernant le dossier Sergio Ramos.

«La première chose que je dirais à Leonardo c’est qu’il faut recruter Sergio Ramos !»