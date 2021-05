Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Real, Super Ligue... Comment Al-Khelaïfi peut frapper un grand coup avec Mbappé !

Publié le 12 mai 2021 à 11h30 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid en vue du prochain mercato estival. Cependant, Florentino Pérez pourrait voir l’attaquant français s’éloigner de la capitale espagnole…

Leonardo s’est déjà enlevé une épine du pied en officialisant la prolongation de contrat de Neymar. Malgré les dernières rumeurs de la presse catalane sur son avenir, l’attaquant brésilien s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale, un bail qui pourrait s’étendre jusqu’à l’été 2027 comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais le plus dur reste désormais à faire pour le directeur sportif du PSG. Après Neymar, c’est avec Kylian Mbappé que Leonardo va discuter pour tenter de trouver un terrain d’entente, le contrat de l’international français prenant fin en juin 2022. Ce dossier apparaît comme une priorité pour le PSG, qui souhaite rapidement être fixé afin de préparer la saison prochaine. « C'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui. C'est un joueur important comme le montrent les statistiques. C'est difficile de se passer d'un joueur comme lui. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur lui, je compte sur lui. On espère l'avoir pour beaucoup d'années », répétait encore Mauricio Pochettino ce mardi en conférence de presse, multipliant les appels du pied en direction de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en janvier dernier. Cependant, le champion du monde tricolore fait durer le suspense pour son avenir, au grand dam de Leonardo. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com , Kylian Mbappé veut conserver la mainmise sur la suite de sa carrière et n’envisage pas de s’engager sur le long terme avec le PSG, de quoi arranger les affaires du Real Madrid, déterminé à s’attacher les services du Bondynois cet été. Cependant, Florentino Pérez est encore loin de parvenir à ses fins.

L’UEFA pourrait sauver le PSG

Dans le contexte actuel, le Real Madrid n’est pas en position de force pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Malgré la situation contractuelle de sa star, le PSG n’envisage pas de brader le numéro 7, tandis que ce dernier devrait logiquement réclamer un salaire à la mesure de son rang, mais l’aspect économique n’est plus l’unique obstacle à gérer pour le Real Madrid. Alors que Florentino Pérez a joué un rôle majeur dans le lancement avorté de la Super Ligue, occupant même le poste de président de cette compétition morte-née, l’UEFA n’a pas l’intention de se montrer clémente avec les douze membres fondateurs, et en particulier les trois clubs qui n’ont toujours pas officiellement annoncé leur retrait : le FC Barcelone, la Juventus, et le Real Madrid. D’après les récentes informations de la Cadena COPE , l’UEFA pourrait décider d’exclure ces trois écuries des compétitions européennes pendant deux ans. L’annonce de cette décision prise par Aleksander Čeferin, président de l’instance européenne du football, devrait intervenir après la finale de la Ligue des champions opposant Manchester City à Chelsea le 29 mai prochain selon la radio espagnole. Un énorme coup de tonnerre si cela venait à se confirmer qui chamboulerait alors le monde du football, et de surcroît le marché des transferts. Selon OK Diario , l’opération Mbappé serait directement impactée en cas d’exclusion du Real Madrid de la Ligue des champions. Les Merengue ont mis leurs services juridiques au travail en prévision d'une bataille juridique contre l'UEFA et n’imaginent pas leur retrait de la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais au sein du Real Madrid, tous les scénarios restent envisageables. Un climat faisant douter Kylian Mbappé à en croire le média espagnol, surtout après le rapprochement entre Nasser Al-Khelaïfi et Aleksander Čeferin, permettant par ailleurs au président du PSG de prendre les rênes de l’Association européenne des clubs (ECA). Un nouveau rôle qui pourrait refroidir les relations entre Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, président de la Super Ligue, et ainsi compliquer d'éventuelles négociations dans le dossier Mbappé selon les informations divulguées par Tuttosport ce mardi.

Sans Zidane, pas de Mbappé pour le Real Madrid ?