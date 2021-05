Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour cette piste à 0€ !

Publié le 12 mai 2021 à 16h10 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Steve Mandanda, l’OM songerait à Alexander Nübel. Cependant, le président Pablo Longoria va devoir faire une croix sur la doublure de Manuel Neuer comme Oliver Kahn, futur président du conseil d’administration du Bayern Munich, l’a assuré ces dernières heures.

Et si Pablo Longoria attirait un gardien de but cet été contre la modique somme de 0€ ? Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025 où il fait seulement office de doublure de Manuel Neuer, Alexander Nübel (24 ans) voudrait jouer plus et être prêté pour les deux prochaines saisons à l’étranger afin d’engranger de l’expérience et surtout de disposer d’un temps de jeu plus important. Le président de l’OM aurait des vues sur Nübel, à l’instar de l’AS Monaco ou encore du LOSC comme RMC Sport et Sky Deutschland l’ont confié ces derniers jours. Et alors qu’un transfert semblait écarté, un prêt serait également susceptible de l’être par la direction du Bayern Munich.

« Même avec Alexander, nous ne pensons pas le laisser filer pour le moment »