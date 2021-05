Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a dégainé pour Haaland !

Publié le 12 mai 2021 à 16h30 par Th.B.

Véritable priorité de Joan Laporta pour le mercato estival, Erling Braut Haaland devrait voir le FC Barcelone frapper à la porte du Borussia Dortmund pour son transfert. D’ailleurs, le Barça aurait formulé une première offre de 105M€ pour l’insatiable buteur du BvB.

En l’espace de ses 26 apparitions en Bundesliga cette saison, Erling Braut Haaland (20 ans) est parvenu à trouver à 25 reprises le chemin des filets. De ce fait, l’international norvégien a confirmé les belles promesses qu’il a affiché lors de l’exercice précédant que ce soit au RB Salzbourg et au Borussia Dortmund à compter de janvier 2020. De quoi inciter les plus grandes formations européennes à se pencher sur sa situation à l’approche du mercato estival. À l’image du FC Barcelone qui ne souhaiterait pas attendre juin 2022 et l’activation de sa clause libératoire fixée à 75M€. Nouveau président du Barça , Joan Laporta aimerait voir Haaland débarquer en Catalogne et aurait même reçu son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland le 1er avril dernier afin d’évoquer un potentiel transfert cet été. De son côté, Mino Raiola ne cesse de laisser la porte ouverte à un départ d’Haaland lors du prochain mercato bien que le Borussia Dortmund n’affiche aucune volonté de céder son attaquant sous contrat jusqu’en 2024. « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Le Real et le Barça ? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position. Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'au jour de la deadline, et il est toujours avec nous aujourd’hui. Soit vous avez un modèle où vous signez un joueur et le laissez repartir, soit vous ne l'avez pas. Nous pouvons vivre avec et nous sentir bien parce que nous connaissons la situation contractuelle, ce qui nous aide beaucoup. ». Voici le message clair que le directeur général du Borussia Dortmund, à savoir Hans-Joachim Watzke a fait passer à Sport BILD ce mercredi. Pas de quoi faire peur au FC Barcelone.

Une offre de 105M€ du Barça pour Haaland ?

Sur le plateau du Transfer Window Podcast , le présentateur de l’émission Ian McGarry s’est attardé sur le feuilleton Erling Braut Haaland. Selon les informations récoltées par le média auprès de sources barcelonaises, le FC Barcelone serait déjà passé à l’action dans la course à la signature du Norvégien. En effet, le Barça aurait transmis une offre initiale de 105M€ au Borussia Dortmund. Les dirigeants blaugrana ne seraient pas dupes et sauraient pertinemment que le BvB ne se laisserait pas avoir par une somme si lointaine des demandes initiales de 150M€. Néanmoins, le FC Barcelone se servirait de ce premier contact avant de planter le décor pour de plus amples négociations à l’avenir. Le président Joan Laporta serait tout bonnement obsédé par l’idée de mettre la main sur celui qui pourrait faire les beaux jours du Barça pour les prochaines années.

