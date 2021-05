Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle bombe est lâchée sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 12 mai 2021 à 13h00 par B.C.

Président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a refroidi les ardeurs du FC Barcelone et des autres prétendants pour Erling Haaland.

Comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ne manque pas de prétendants en vue du prochain mercato estival. Joan Laporta surveille notamment de près la situation du Norvégien, le président blaugrana étant déterminé à frapper un grand coup cet été. D’après la presse espagnole, le FC Barcelone ferait désormais d’Haaland une priorité après la prolongation de Neymar au PSG, mais le club culé n’est pas seul sur les rangs, puisque le Real Madrid et d’autres cadors de Premier League seraient à l’affût. Alors qu’une grosse bataille s’annonce pour le phénomène de 20 ans, le Borussia Dortmund ne vacille pas.

« Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine »