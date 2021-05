Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Sergio Ramos se confirme !

Publié le 12 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat au Real Madrid à l'issue de la saison, Sergio Ramos se rapproche de plus en plus d'un départ. Et l'hypothèse de voir Sergio Ramos au PSG lors du prochain exercice ne cesse de prendre de l'ampleur ces derniers jours.

En coulisse, le PSG s'agite afin de préparer le prochain exercice. Dans cette optique, Leonardo a déjà bouclé plusieurs prolongations de contrat dont celle de Neymar. L'objectif est désormais de tenter de convaincre Kylian Mbappé d'en faire de même. Pour cela, le PSG devra lui offrir des garanties sur la viabilité de son projet et sa capacité à se renforcer pour remporter la Ligue des Champions. Et ces derniers jours, le nom qui revient avec le plus d'insistance est celui de Sergio Ramos. Il faut dire que le contrat du défenseur espagnol prend fin en juin prochain au Real Madrid et une prolongation semble désormais peu probable puisque le capitaine de la Roja refuse de baisser son salaire. C'est ainsi qu'il serait tout proche de rejoindre le PSG comme l'affirmait récemment le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, qui avait notamment annoncé la prolongation de contrat de Neymar. Dans la foulée, Parisfans se montrait plus prudent mais révélait toutefois que le PSG avait transmis une offre de deux ans à Sergio Ramos avec à la clé un salaire annuel brut estimé à 10M€.

«Ramos-PSG, c'est crédible»