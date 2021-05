Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste du Real Madrid s’emballe pour un transfert au PSG !

Publié le 12 mai 2021 à 11h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid, lui qui dispose d’une valeur marchande de 40M€, Manuel Locatelli a dressé un portrait plutôt flatteur du PSG et de la ville parisienne. De quoi donner des idées concrètes à Leonardo ?

En plein essor avec Sassuolo, Manuel Locatelli (23 ans) pourrait quitter le club italien à l’issue de la saison bien que son contrat n’expirera qu’en juin 2023. En effet, au vu de sa cote sur le marché, le Real Madrid étant intéressé par son profil, le milieu e terrain de Sassuolo devrait déclencher une bataille royale à l’intersaison. Hormis le Real Madrid, le PSG pourrait se laisser tenter par Locatelli, la direction parisienne étant à la recherche d’un renfort dans l’entrejeu. Et à en croire le principal intéressé, le PSG sonne comme une bonne option pour la suite de sa carrière pour plusieurs raisons.

« Ça donne évidemment envie »