Mercato - OM : Une opportunité se confirme pour un attaquant de Sampaoli !

Publié le 12 mai 2021 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat à l'OM, Valère Germain va quitter le club phocéen cet été et il ne manque pas de prétendants notamment à l'étranger. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le Celta Vigo est bien dans le coup.

Cet été, l'OM va voir filer plusieurs joueurs en fin de contrat, à l'image de Valère Germain qui a récemment annoncé son départ. « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera », confiait l'ancien Monégasque au micro de Canal+ . Mais alors que Florian Thauvin connaît déjà son futur club, puisqu'il s'est engagé avec les Tigres de Monterrey, Valère Germain n'a pas encore tranché. Cependant, il aura l'embarras du choix.

Le Celta Vigo est bien dans le coup pour Germain