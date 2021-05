Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle polémique sur le cas Neymar !

Alors qu’il vient de prolonger son contrat avec le PSG, Neymar aurait informé sa direction qu’il souhaitait participer à la prochaine Copa America puis aux Jeux olympiques de Tokyo avec le Brésil, de quoi perturber sa préparation en vue de la saison prochaine.

Malgré les récentes rumeurs de la presse catalane concernant son avenir, et un éventuel retour au FC Barcelone, Neymar a bien prolongé son contrat avec le PSG. Le club de la capitale a officialisé le week-end dernier le renouvellement du bail de l’attaquant jusqu’à l’été 2025, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, Neymar verra son contrat s’allonger d’une saison dès cet été en raison des règles contractuelles françaises, et cela devrait en être de même l’année prochaine, permettant à la star auriverde d’être liée au PSG jusqu’à l’été 2027. Un retour au Barça n’est donc clairement plus à l’ordre du jour pour Neymar, mais cela n’empêche pas la presse catalane d’évoquer toujours la situation du Brésilien dans la capitale.

Neymar voudrait disputer la Copa America puis les JO