Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un signal fort de cette piste à 40M€ !

Publié le 17 avril 2021 à 1h30 par A.C.

Véritable révélation de la Serie A, Manuel Locatelli semble enfin prêt pour le grand saut.

Certains se rappellent de lui pour des débuts timides mais plein de promesses au Milan AC. Désormais, Manuel Locatelli a bien grandi et semble enfin avoir atteint la plénitude de son talent. Plaque tournante du Sassuolo de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a également vu les portes de la Squadra Azzurra s’ouvrir... mais surtout l’intérêt des grands d’Europe grandir ! La Juventus souhaiterait faire des pieds et des mains pour l’avoir, tout comme certaines écuries de Premier League. Il faudra pourtant compter sur Zinedine Zidane, qui semble vouloir l’attirer au Real Madrid.

« J'ai grandi et je suis prêt. Même pour partir à l'étranger »