Mercato - Real Madrid : Une solution trouvée pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 17 avril 2021 à 1h00 par A.C.

Actuellement prêté par le Real Madrid, Brahim Diaz devrait vraisemblablement continuer au Milan AC la saison prochaine.

Barré au Real Madrid, qu’il a rejoint en 2019, Brahim Diaz s’épanouit en Italie. L’ancien de Manchester City réalise de très belles choses au Milan AC, où il est prêté depuis l’été dernier. Ça marche tellement bien, que la question de garder l’Espagnol s’est rapidement posée à Milan. Car son prêt ne comporte aucune option d’achat et du côté du Real Madrid, on aurait également apprécié son évolution. Pourtant, avec la possible prolongation de Luka Modric, la place ne devrait pas se libérer à Madrid et Brahim Diaz semblerait vouloir continuer au Milan AC.

Une année de plus pour Brahim Diaz