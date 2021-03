Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane se prononce sur son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 20h00 par D.M.

Prêté au Milan AC jusqu’à la fin de la saison, Brahim Diaz a été interrogé sur son avenir et notamment sur un retour au Real Madrid.

Brahim Diaz a retrouvé des couleurs en Serie A. Alors qu’il ne rentrait pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid la saison dernière, le milieu offensif a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Milan AC. Un choix payant puisque le joueur de 21 ans s’épanouit en Italie. A tel point que les dirigeants milanais souhaiteraient le conserver la saison prochaine. Mais selon AS , le Real Madrid aurait prévu de le récupérer une fois cet exercice terminé.

« Je suis maintenant concentré sur Milan, je suis très heureux d'y jouer »