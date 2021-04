Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or promis à Donnarumma ?

Publié le 17 avril 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma fait saliver de nombreux clubs à travers l’Europe.

Personne ne sait vraiment où jouera Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Le gardien souhaiterait poursuivre sa carrière au Milan AC, mais une prolongation semble compromise pour le moment, alors que son contrat se termine en juin prochain. Leonardo serait prêt à le ramener au Paris Saint-Germain au pied levé, mais la presse italienne a récemment évoqué l’intérêt de la Juventus, du Real Madrid, ainsi que de plusieurs clubs de Premier League.

Donnarumma, plus gros salaire du Milan AC