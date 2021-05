Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos décidé à partir ?

Publié le 12 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Certaines révélations sorties en Espagne laissent un doute sur la position de Sergio Ramos. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont annoncé que le Real Madrid avait enfin transmis une offre de contrat à Sergio Ramos correspondant à ce qu’espérait son défenseur emblématique, à savoir un salaire équivalent à celui qu’il touche actuellement, autour de 15 millions d’euros net par an. Mais selon Deportes Cuatro , Sergio Ramos aurait décliné, réclamant cette fois une augmentation de salaire.

Sergio Ramos trop déçu par l’attitude du Real ?

Comment analyser l’attitude du défenseur espagnol ? Elle paraît démontrer que Sergio Ramos a extrêmement mal vécu l’attitude du club merengue ces derniers mois, sans aucun égard pour son statut et son histoire à Madrid, et qu’en conséquence, il pourrait avoir tranché en faveur d’un départ. L’hypothèse ne paraît plus à exclure à la lecture des derniers éléments révélés en Espagne.