Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a pris une décision pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes du PSG, Cristiano Ronaldo pourrait bien prendre la décision de quitter la Juventus au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus s’écrit plus que jamais en pointillés. En effet, à un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d’Or pourrait prendre la décision de quitter l’écurie italienne cet été, lassé de ses mauvais résultats sur la scène européenne ces dernières années et sur la scène nationale cette saison. Dans ce contexte, le PSG serait prêt à mener une offensive dans l’optique d’attirer le Portugais dans son effectif afin qu’il compense un éventuel départ de Kylian Mbappé, comme cela a été annoncé à plusieurs reprises dans la presse ces derniers temps. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, ils pourraient avoir une réelle occasion à saisir avec Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines. En effet, à en croire Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Manchester United serait prêt à réclamer son départ cet été si la Juventus ne se qualifie pas en Ligue des champions en fin de saison.

« Il veut jouer la Ligue des champions et la Juventus a encore trois matches à disputer pour y arriver »