Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a très chaud pour son avenir !

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est incertain depuis le retour de Joan Laporta au FC Barcelone, la situation du Néerlandais ne s’arrange pas après les derniers résultats décevants du club culé.

Entre les problèmes liés à la crise du Covid-19, les envies de départ de Lionel Messi et le changement de président en cours de saison, Ronald Koeman a vécu une première année mouvementée au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Néerlandais n’est pas assuré de poursuivre l’aventure en Catalogne, puisque son avenir est remis en question depuis le retour de Joan Laporta à la tête du club. Le président du Barça souhaite en effet procéder à de nombreux changements et n’écarterait pas la possibilité de nommer un nouvel entraîneur, et les derniers résultats de l’équipe catalane ne plaident pas en faveur de Ronald Koeman. Après la défaite surprise face à Grenade et le nul concédé lors de la réception de l’Atlético de Madrid samedi dernier, le FC Barcelone a de nouveau été accroché ce mardi soir face à Levante (3-3), après avoir pourtant mené au score 2-0 à la mi-temps. Incitant Joan Laporta à agir.

D’après les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le président blaugrana souhaiterait en effet s’entretenir avec Ronald Koeman avant la fin de la saison pour avoir des explications sur les prestations des joueurs catalans et demander au Néerlandais une analyse personnelle des derniers résultats décevants. Laporta voudrait également avoir le ressenti de Ronald Koeman sur sa situation et savoir s’il ne se sent pas lâché par le vestiaire. Selon des sources du club, l’issue de cette rencontre Laporta-Koeman ne débouchera pas sur une décision immédiate concernant l'avenir de l’entraîneur. Le patron du Barça voudrait simplement avoir des informations sur l’équipe, mais cela pourrait marquer le début de la fin de l’aventure catalane de Ronald Koeman.

