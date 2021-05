Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive pour Ronald Koeman !

Publié le 12 mai 2021 à 12h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait remercier Ronald Koeman au vu des derniers résultats du Barça. Néanmoins, le président Joan Laporta ne prendrait aucune décision hâtive avec le technicien néerlandais alors qu’une réunion au sommet serait programmée à la fin de la saison.

Après la défaite surprise face à Grenade et le nul concédé lors de la réception de l’Atletico de Madrid samedi dernier, le FC Barcelone a une nouvelle fois manqué le coche mardi soir. Malgré une avance de deux buts à zéro à la mi-temps, Lionel Messi et ses coéquipiers ont finalement dû se contenter du point du match nul face à Levante (3-3). Un résultat qui va encore un peu plus compromettre les chances du FC Barcelone dans la course à la Liga. Et de ce fait mettre en péril l’avenir de Ronald Koeman ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais serait susceptible d’être remercié. Son cas est-il déjà fixé ? Pas vraiment.

Une discussion à la fin de la saison avec Laporta !