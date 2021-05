Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur la rumeur Gianluigi Buffon !

Publié le 12 mai 2021 à 11h00 par Th.B.

Envoyé du côté du FC Barcelone depuis l’annonce de son départ de la Juventus cet été, Gianluigi Buffon n’aurait cependant pas encore discuté avec le club culé ni même été approché par les dirigeants catalans.

Alors que l’avenir de Neto pourrait s’écrire loin du FC Barcelone, les dirigeants blaugrana seraient donc susceptibles de se lancer sur les traces d’une nouvelle doublure à Marc-André Ter Stegen au cours du prochain mercato. Et la solution se présenterait d’elle-même. Âgé de 43 ans, Gianluigi Buffon a annoncé ce mardi son départ de la Juventus à la fin de la saison sur son compte Twitter . De quoi donner des idées au FC Barcelone ? D’après Foot Mercato, le Barça se serait rapproché du clan Buffon dans l’optique de prendre la température à propos d’une éventuelle venue en Catalogne à l’intersaison. La vérité serait tout autre.

Pas de discussion entre le Barça et Buffon