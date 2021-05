Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme désillusion se profile pour le remplaçant de Mbappé !

Publié le 12 mai 2021 à 19h45 par Th.B.

Piste prise en considération par le PSG dans le cadre du prochain mercato en raison d’un potentiel départ de Kylian Mbappé, Jadon Sancho n’aurait cependant d’yeux que pour Manchester United et inciterait son agent à boucler son transfert.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG se pencherait entre autres sur le dossier Jadon Sancho. En effet, alors que le champion du monde tricolore n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, qui court jusqu’en juin 2022, un transfert de Mbappé ne serait pas à exclure. Et pour combler le vide que laisserait l’attaquant français au PSG, The Athletic a dernièrement confié qu’une arrivée de Jadon Sancho serait prise en considération dans les bureaux du Paris Saint-Germain. De son côté, Jadon Sancho s’est montré évasif sur son avenir samedi dernier. « Je ne sais pas pour mon avenir. Je suis très heureux ici à Dortmund pour le moment ». Et le PSG pourrait bien être totalement distancé par Manchester United pour l’international anglais.

Sancho ne jurerait que par Manchester United