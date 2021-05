Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du club propose un très gros projet à QSI !

Publié le 12 mai 2021 à 19h10 par A.M.

Du haut de ses 31 ans, Tripy Makonda, qui a évolué au PSG entre 2008 et 2011 en professionnel, envisage un retour au sein du club de la capitale avec un projet clair.

Arrivé au PSG à l'âge de 12 ans, Tripy Makonda y a fait ses premiers pas en professionnel en 2008. Avec l'arrivée des Qataris, il quittera finalement le club de la capitale en 2011 après avoir disputé 27 matches et poursuivra sa carrière à un niveau moins élevé. Du haut de ses 31 ans, et alors qu'il évolue au sein du club luxembourgeois du FC Rapid Mansfeldia Hamm Benfica, Tripy Makonda songe déjà à se reconversion et envisage de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel pour se lancer dans le management du sport. Et pourquoi pas au PSG.

Makonda ouvre la porte à un retour