Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette piste XXL à 80M€ !

Publié le 12 mai 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Marcos Llorente d’après la presse espagnole, l’Atlético de Madrid n’aurait pas l’intention de se séparer de son milieu de terrain.

Cet été, Leonardo devrait se montrer actif pour tenter de renforcer un PSG trop souvent en difficulté cette saison. L’Italo-brésilien souhaiterait notamment mettre la main sur un milieu de terrain et s’intéresserait à Marcos Llorente d’après les informations divulguées par AS ce mardi. L’international espagnol est un pion essentiel de Diego Simeone, avec 12 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions. Une clause libératoire estimée à 80M€ est présente dans le bail de Marcos Llorente, mais ni le joueur, ni son club, n’envisagerait un transfert cet été.

Llorente serait intransférable