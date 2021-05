Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant de Zidane bloqué par son salaire ?

12 mai 2021

Lucas Vázquez ne manque pas de courtisans alors que son contrat se termine en juin prochain avec le Real Madrid. Des clubs européens comme le PSG ou l'AC Milan se sont penchés sur son dossier. Néanmoins, le salaire du joueur serait devenu un frein dans les négociations avec les Rossoneri.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vázquez semble de plus en plus se profiler vers un départ. Les prestations de l’Espagnol, véritable couteau suisse de Zinédine Zidane cette saison, n’ont pas laissé certains clubs indifférents. Des équipes comme le PSG ou encore l’AC Milan se sont donc penchés sur le dossier. Désireux de se renforcer la saison prochaine pour disputer une nouvelle coupe d’Europe, le club italien aimerait voir le joueur de 29 ans débarquer en Serie A. De plus, les Rossoneri plairaient au principal intéressé. Néanmoins, les négociations bloqueraient entre les deux parties.

Ça coince autour du salaire entre Lucas Vazquez et l'AC Milan