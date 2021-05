Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo fixé à 60M€ !

Publié le 12 mai 2021 à 21h10 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresserait notamment à Fabian Ruiz pour lequel le Napoli a fixé le prix à 60M€.

Cet été, la priorité du PSG sera de recruter un nouveau milieu de terrain. Le nom d'Eduardo Camavinga revient avec insistance ces derniers jours tandis que Manuel Locatelli n'a pas manqué d'ouvrir la porte à un transfert au PSG. Mais ce n'est pas tout. En effet, Leonardo serait également très intéressé par le profil de Fabian Ruiz titulaire indiscutable dans le cœur du jeu du Napoli où son contrat s'achève en juin 2023. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque le10sport.com vous révélait en exclusivité l'été dernier que Leonardo adore le profil de l'ancien milieu de terrain du Betis.

Pas moins de 60M€ pour Fabian Ruiz ?