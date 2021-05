Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Camavinga déjà acté ? La réponse !

Publié le 12 mai 2021 à 18h45 par T.M.

L’avenir d’Eduardo Camavinga fait actuellement de plus en plus parler. Alors que le choix du joueur de Rennes est très attendu, aucune décision n’aurait été prise pour le moment.

PSG, Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, Arsenal… Voilà les prestigieuses options qui s’offriraient à Eduardo Camavinga pour son avenir. A un an du terme de son contrat, l’international français pourrait donc quitter Rennes cet été. Et si les Bretons espèrent encore conserver Camavinga, cela pourrait être difficile de résister aux sirènes de ces cadors européens. Alors que fera le joueur de 18 ans ? A ce sujet, Jonathan Barnett, son agent, expliquait récemment : « Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également avec Rennes et déciderons ».

