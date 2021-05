Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien un très gros coup à jouer pour Camavinga !

Publié le 12 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Ce n'est un secret pour personne, le PSG cherchera à se renforcer dans l'entrejeu cet été. Dans cette optique, la piste menant à Eduardo Camavinga semble prendre de l'ampleur. Leonardo s'est effectivement entretenu avec Florian Maurice, tandis que le Stade Rennais aurait acté son départ pour cet été.

Un peu comme tous les ans, le PSG semble avoir fait du recrutement d'un milieu de terrain une priorité. Et pour cause, en dehors de Marco Verratti, le club de la capitale ne dispose pas de joueurs de renommée internationale dans ce secteur de jeu. Idrissa Gueye et Leandro Paredes ont certes montré de belles choses depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, mais leur manque de régularité peut poser problème. De leur côté, Ander Herrera et Danilo Pereira sont des solutions de secours pour l'entraîneur du PSG qui souhaite voir débarquer un grand nom dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, la priorité semble se nommer Eduardo Camavinga. Téléfoot et Le Parisien ont en effet assuré que le PSG comptait bien tout faire pour recruter l'international français cet été. Ce serait la première fois depuis 2017 et l'arrivée de Kylian Mbappé que le club de la capitale recrute un joueur de Ligue 1.

Le PSG passe à l'action pour Camavinga

Et dans ses colonnes ce mercredi, L'Equipe confirme la tendance, révélant même que Leonardo s'est entretenu avec son homologue du Stade Rennais, Florian Maurice, dimanche soir à l'occasion du déplacement du PSG à Rennes (1-1). Les deux directeurs sportifs ont ainsi évoqué la situation d'Eduardo Camavinga qui devrait bel et bien quitter la Bretagne cet été puisqu'il a refusé de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2022. Une vente cet été est donc indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an, et le Stade Rennais se montrera bien moins gourmand que l'été dernier. Les négociations débuteront donc en deçà des 60M€ espérés il y a un an. Mais cela n'empêche pas le PSG d'envisager de faire encore baisser le prix de l'opération en incluant un joueur dans la transaction comme le révèle L'Equipe . Aucun nom n'a filtré, mais les Bretons chercheront un milieu de terrain d'expérience afin de compenser le départ de Steven Nzonzi qui retournera à l'AS Roma cet été à l'issue de son prêt. D'ailleurs, l'agence Stellar, qui gère les intérêts d'Eduardo Camavinga, espère bien concrétiser une vente rapidement avec une indemnité de transfert pas trop élevée afin de récupérer un intéressement plus important sur la transaction. L'objectif est d'envoyer l'international français « dans l'un des quatre, cinq plus grands clubs européens », comme l'explique une source au sein de cette agence à L'Equipe . Le PSG, finaliste puis demi-finaliste des deux dernières éditions de la Ligue des champions, semble avoir ses chances. Tout comme le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, bien que les Bavarois ne semblent pas enclin à débourser plus de 25M€. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Arsenal est également dans le coup, mais sans Ligue des Champions il sera plus difficile de convaincre Eduardo Camavinga.

