Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare une incroyable vengeance contre Leonardo et Al-Khelaïfi !

Publié le 12 mai 2021 à 17h10 par T.M.

Désormais à Chelsea, Thomas Tuchel pourra construire un effectif à son image cet été, lui qui est arrivé en cours de saison. Et pour cela, l’Allemand souhaiterait frapper un très gros coup au PSG.

En décembre dernier, à quelques heures de Noël, Thomas Tuchel recevait un bien mauvais cadeau. En effet, suite à une victoire face à Strasbourg, l’Allemand s’était vu signifier son renvoi par Leonardo. A 6 mois de la fin de son contrat, le natif de Krumbach a été remercié, mais il n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. Quelques semaines, c’est sur le banc de Chelsea qu’il a pris place, remplaçant alors Frank Lampard. Et depuis son arrivée chez les Blues, Tuchel réalise un travail exceptionnel, ramenant son équipe en haut du club de la Premier League et surtout en atteignant la finale de la Ligue des Champions. Un travail qu’il faudra ensuite confirmer la saison prochaine et pour cela, Chelsea pourrait frapper fort cet été.

Tuchel veut Verratti !