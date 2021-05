Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale se précise pour Antoine Griezmann !

Publié le 12 mai 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que Diego Simeone souhaiterait récupérer Antoine Griezmann durant l’intersaison, le FC Barcelone verrait d’un bon oeil l’arrivée de Joao Felix dans le cadre d’un échange.

Même s’il a retrouvé des couleurs cette saison, avec 19 buts et 12 passes décisives en 48 apparitions, Antoine Griezmann ne fait toujours pas l’unanimité au FC Barcelone. L’international français peine à retrouver la même efficacité qu’à l’Atlético de Madrid et voit ainsi son avenir s’inscrire en pointillé, puisque Joan Laporta souhaite procéder à de gros changements cet été. Une situation qui n’a pas échappé à Diego Simeone. D’après les informations divulguées par le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda ce lundi, sur le plateau d’ El Chiringuito , l’entraîneur de l’Atlético souhaiterait rapatrier Antoine Griezmann cet été, et un échange avec le FC Barcelone ne serait pas à exclure.

Joao Felix plaît au Barça