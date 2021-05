Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination se détache pour Raphaël Varane !

Publié le 12 mai 2021 à 17h00 par Th.B.

Au coeur des rumeurs pour son avenir, Raphaël Varane aurait toujours une belle cote sur le marché. Cependant, Manchester United serait susceptible de rafler la mise pour le défenseur du Real Madrid.

Et si le Real Madrid finissait par laisser filer Raphaël Varane à l’intersaison ? À en croire Marca , les dirigeants merengue préparaient déjà la prochaine saison et donc le mercato à venir. Alors que Sergio Ramos voit son contrat prendre fin cet été et aucune avancée significative être effectuée, le champion du monde tricolore pourrait lui aussi ne pas prolonger et être vendu par le club madrilène à l’intersaison. D’ailleurs, le quotidien ibérique évoque une potentielle inclusion dans l’opération Kylian Mbappé. Néanmoins, bien que son départ semble se préciser, la future destination de Varane ne serait pas pour autant déjà certaine.

Manchester United toujours dans le coup pour Varane