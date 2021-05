Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre prend forme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mai 2021 à 13h45 par B.C.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo commencerait à agacer ses coéquipiers dans le vestiaire de la Juventus.

Recruté à l’été 2018, Cristiano Ronaldo n’a pas permis à la Juventus de retrouver les sommets européens. Malgré les statistiques impressionnantes du Portugais (34 buts en 41 rencontres), le club turinois pourrait même se retrouver hors du quatuor de tête de la Serie A et ainsi être privé de la Ligue des champions la saison prochaine. Un véritable échec qui amènerait Cristiano Ronaldo à se poser de sérieuses questions sur son avenir. À 36 ans, le quintuple Ballon d’Or sait qu’il se rapproche de la retraite et conserve de grosses ambitions d'ici-là. Le PSG et Manchester United sont ainsi cités comme des destinations possibles pour Cristiano Ronaldo, dont la situation à Turin devient de plus en plus compliquée.

Cristiano Ronaldo seul contre tous dans le vestiaire ?