Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est attendu au PSG !

Publié le 12 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que la situation sportive de la Juventus pourrait l’inciter à quitter Turin cet été, Cristiano Ronaldo aurait des chances de voir les portes du PSG s’ouvrir. Et ce n’est pas Neymar qui dira le contraire.

Cristiano Ronaldo serait susceptible de quitter la Juventus à l’intersaison, son contrat courant jusqu’en juin 2022 et les chances du club bianconeri de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions sont de plus en plus minces. Pour le quintuple Ballon d’or, les portes du PSG, du Sporting Lisbonne ou encore de Manchester United pourraient s’ouvrir à condition que la star portugaise soit prête à baisser son salaire annuel, qui s’élève à plus de 30M€ actuellement. Ayant tout juste prolongé au PSG, Neymar a révélé vouloir jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

« Je n’ai pas encore jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo »