Mercato - PSG : Ce message fort sur le choix de Neymar !

Publié le 12 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, Adriano s’est confié sur le choix du joueur du PSG de continuer avec le club de la capitale.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire a débuté en 2017 et elle va encore se poursuivre quelques années. En effet, le feuilleton autour de l’avenir du Brésilien a enfin pris fin puisque sa prolongation avec le club de la capitale a été officialisée. Désormais, Neymar est donc lié avec le PSG jusqu’en 2025, avec vraisemblablement une option supplémentaire en option. Un choix qui ne manque pas de faire réagir et sur lequel s’est exprimé Adriano, ancien joueur du FC Barcelone et coéquipier du Parisien.

« S’il a prolongé, c’est parce qu’il sera à l’aise là-bas »