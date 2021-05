Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fixé des conditions claires à Barcelone !

Publié le 13 mai 2021 à 10h45 par A.D.

Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à terme le 30 juin, le Barça et le PSG seraient au bras de fer. Pour rafler la mise, le club catalan devrait trouver une solution pour satisfaire les désirs de La Pulga. Toutefois, cela ne devrait pas suffire pour convaincre Lionel Messi de rempiler. Selon la presse espagnole, le capitaine du Barça voudrait faire partie d'un projet solide.

Libre de tout engagement le 30 juin, Lionel Messi aurait le choix entre prolonger avec le FC Barcelone et rejoindre un autre club tel que le PSG. Conscient de la situation contractuelle de La Pulga , Leonardo serait en embuscade pour le récupérer gratuitement à la fin de la saison. D'ailleurs, comme l'a indiqué Marcelo Bechler dernièrement, le directeur sportif du PSG aurait déjà proposé un contrat à Lionel Messi. Un bail de deux saisons, plus une saison en option. De son côté, Lionel Messi ne devrait pas choisir le plus gros contrat, mais plutôt le meilleur projet.

Messi voudrait connaitre le projet du Barça avant de trancher