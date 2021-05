Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lâche une bombe sur la succession de Koeman !

Publié le 13 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Annoncé au FC Barcelone, Xavi a décidé de prolonger de deux ans avec Al-Sadd. Dans la foulée de cette annonce, l’entraîneur espagnol s’est prononcé sur sa situation et les rumeurs l’envoyant chez les Blaugrana.

Depuis le retour de Joan Laporta au FC Barcelone, Ronald Koeman est sur un siège éjectable, et les dernières contreperformances du club culé en Liga n’arrangent pas son cas. D’après la presse espagnole, le président blaugrana souhaiterait rencontrer l’entraîneur néerlandais avant la fin de la saison afin d’avoir des explications sur certaines décisions, et un départ cet été serait clairement à l’ordre du jour. Parmi les pistes pour la succession de Koeman, le nom de Xavi ressort avec insistance, même si l’ancien milieu du Barça a paraphé un nouveau contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2023. Plusieurs médias évoquent cependant l’existence d’une clause permettant à Xavi de rallier la Catalogne si le poste d’entraîneur se libérait, une éventualité balayée d’un revers de main par le principal intéressé.

« J'ai un contrat de deux saisons avec Al-Sadd, et je respecte ce contrat »