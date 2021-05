Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 13 mai 2021 à 7h00 par T.M.

Pour le moment, rien n’a été annoncé concernant l’avenir de Lionel Messi. Mais du côté du FC Barcelone, on serait confiant quant à l’issue de ce dossier.

Au 30 juin, Lionel Messi sera libre de s’engager où il le souhaite. En effet, l’Argentin arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone et pour le moment, ce n’est pas dit qu’il prolonge avec les Blaugrana. Néanmoins, Joan Laporta compte bien tout faire pour convaincre Messi de continuer au Barça et ainsi empêcher son départ, notamment vers le PSG. Pour cela, il faudra trouver les bons arguments. Et bien que les finances du club catalan ne sont pas les meilleures, les Blaugrana comptent avant tout miser sur le côté sportif. Et on y croit à Barcelone.

Une prolongation avec le FC Barcelone ?