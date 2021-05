Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Koeman ?

Publié le 13 mai 2021 à 8h30 par D.M. mis à jour le 13 mai 2021 à 8h33

La continuité de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n'est pas assurée. Président du club catalan, Joan Laporta n'exclurait pas de se séparer du Néerlandais à la fin de la saison.

Tenu en échec ce mardi sur la pelouse de Levante (3-3), le FC Barcelone a perdu de précieux points dans la course au titre. Deuxième de la Liga, à quatre points de l’Atlético, le club catalan doit gagner ses deux derniers matches et espérait un faux pas du club madrilène pour remporter le championnat. Dans le cas contraire, l’avenir de Ronald Koeman pourrait être remis en cause. Arrivé l’été dernier, le technicien néerlandais n’est pas certain de conserver son poste la saison prochaine. Président du FC Barcelone, Joan Laporta hésiterait à le conserver, alors que le nom de Xavi est évoqué par la presse espagnole.

Laporta pourrait se séparer de Koeman