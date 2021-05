Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone va contre-attaquer pour Lionel Messi !

Publié le 13 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Malgré l’insistance du PSG dans la course à la signature de Lionel Messi, le FC Barcelone ne tremblerait pas et serait optimiste quant à ses chances de prendre le meilleur sur Paris pour le contrat de Messi.

Lionel Messi proche de s’engager au PSG cet été ? À l’instant T, aucune offre concrète de contrat n’aurait été proposée par le FC Barcelone au capitaine du club culé pour prolonger son bail qui expire à la fin de la saison. De quoi donner des idées au PSG qui resterait en embuscade et en attente de la décision finale de l’Argentin comme L’Équipe et plus récemment SPORT l’ont assuré. Du côté du FC Barcelone, il n’y aurait pas de crainte envers ledit intérêt du PSG pour Messi. Du moins, pas chez Joan Laporta.

Pas de stress pour le Barça concernant la prolongation de Messi

Le président élu le 7 mars dernier a toujours publiquement fait part de sa volonté de fer de trouver un accord avec le clan Lionel Messi. La lenteur de cette opération serait exclusivement due à l’attente de l’audit financier lancé par Joan Laporta dans la foulée de son élection. Le président du FC Barcelone aimerait connaître l’ampleur de la situation du club avant de proposer une offre en bonne et due forme au clan Messi. D’après Fabrizio Romano, le FC Barcelone prévoirait d’ailleurs d’ouvrir les négociations avec des joueurs comme Lionel Messi et Ousmane Dembélé une fois que le rideau sera tombé sur la saison. Le comité de direction serait totalement confiant quant aux chances culé de boucler la prolongation de son capitaine.