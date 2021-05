Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Messi... Le Qatar prépare un mercato de folie !

Publié le 13 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré la situation économique, Philippe Sanfourche, journaliste RTL, est convaincu que le PSG va frapper très fort cet été en se renforçant avec des joueurs d'envergure.

Cet été, Leonardo aura du pain sur la planche pour renforcer l'effectif du PSG. Et pour cause, plusieurs postes seront à renforcer à commencer par le milieu de terrain et le couloir droit de la défense. Malgré tout, le PSG souhaite également frapper fort afin d'envoyer un signal à Kylian Mbappé qui attend un recrutement important pour prolonger son contrat. Dans cette optique, les noms de Lionel Messi et Sergio Ramos reviennent avec insistance. Mais comment faire dans le contexte actuel ? Pour Philippe Sanfourche, journaliste RTL, cela ne posera aucun problème.

«C’est open bar pour le PSG cet été !»