Mercato - PSG : Cette nouvelle déclaration forte sur le dossier Camavinga !

Publié le 12 mai 2021 à 23h45 par Th.B.

En partance pour le PSG ou un autre cador européen, Eduardo Camavinga serait une belle idée pour le demi-finaliste de la Ligue des champions selon l’ex-recruteur du club parisien Luis Ferrer.

Alors qu’Eduardo Camavinga voit son contrat courir jusqu’en juin 2022 au Stade Rennais, l’international français serait susceptible de rejoindre le PSG à l’intersaison. L’Équipe a en effet révélé dans ses colonnes de ce mercredi que le milieu de terrain aurait refusé de prolonger son contrat à Rennes et aimerait rapidement partir pour parfaire sa formation ailleurs. Le Bayern Munich et le Real Madrid seraient des options, mais Leonardo semble déjà être passé à l’action. À l’occasion du déplacement du PSG à Rennes dimanche dernier, rencontre qui s’est soldée par un match nul (1-1), le directeur sportif du PSG se serait entretenu avec son homologue rennais Florian Maurice au sujet de Camavinga. Et pour Luis Ferrer, qui a été invité à s’exprimer sur les antennes de Canal+ à propos des pistes chaudes du PSG pour cet été, il ne faudrait pas vraiment hésiter.

« Bien sûr que c’est une piste sérieuse »