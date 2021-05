Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une nouvelle tonitruante pour Lionel Messi !

Publié le 13 mai 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'aurait pas encore signé le moindre contrat, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec le PSG, qui serait prêt à l'accueillir cet été. Toutefois, son sort serait déjà scellé. Selon la presse espagnole, Lionel Messi serait assuré à 100% de rester au FC Barcelone.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait demandé un bon de sortie à sa direction. Une requête qui ne lui aurait pas été accordé. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga est désormais maitre de son destin. En effet, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Toutefois, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone ne voudrait pas se précipiter pour prendre sa décision finale et devrait attendre l'issue de la saison avant de trancher définitivement. Malgré tout, son destin serait déjà écrit.

Lionel Messi sûr de rester au Barça ?