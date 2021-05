Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions sur l’avenir de Matteo Guendouzi !

Publié le 13 mai 2021 à 7h45 par T.M.

Boubacar Kamara sur le départ, l’OM penserait à Matteo Guendouzi pour le remplacer. Et un départ pourrait bien être d’actualité pour celui qui est passé par le centre de formation du PSG.

Cet été, il va y avoir de nombreux départs à l’OM. Une vague qui a d’ailleurs débuté avec Florian Thauvin. Alors que Hiroki Sakai devrait lui emboiter le pas et d’autres devraient suivre. Cela serait notamment le cas de Boubacar Kamara. Essentiel dans le schéma de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain va toutefois faire l’objet de grosses convoitises cet été et cela sera difficile pour l’OM de le retenir. D’ailleurs, sur la Canebière, on aurait quasiment acté le fait que Kamara s’en ira puisqu’on lui chercherait déjà un remplaçant. Et dernièrement, c’est le nom de Matteo Guendouzi qui est apparu.

Guendouzi sur le marché ?