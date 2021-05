Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de balai surréaliste se confirme !

Publié le 13 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Bien que le mercato d'été n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines, Pablo Longoria a déjà bien entamé sa révolution au sein de l'effectif de l'OM.

Pablo Longoria ne s'en est jamais caché, la saison prochaine sera une année zéro pour l'OM. Cela signifie que de nombreux changements vont avoir lieu au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli qui devrait réclamer l'arrivée de plusieurs joueurs cet été. Mais avant de recruter, l'OM va devoir vendre afin d'alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce projet est déjà bien engagé.

Déjà de nombreux départ sont actés !

En effet, en plus de Florian Thauvin, qui s'est engagé avec les Tigres de Monterrey, d'autres départs sont déjà actés en interne. Valère Germain, Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Christopher Rocchia partiront libres, tandis que Olivier Ntcham et Michaël Cuisance retourneront dans leur club respectif à l'issue de la saison à savoir le Celtic Glasgow et le Bayern Munich. Déjà huit départs sont donc prévus, sans oublier les éventuels ventes. Hiroki Sakai est ainsi proche de rejoindre le club japonais des Urawa Red Diamonds pour 1,5M€ tandis que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara devraient également être vendus.