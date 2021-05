Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero… Le Barça prépare un coup magistral !

Publié le 13 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Pour sa priorité estivale absolue, Joan Laporta aurait formulé une offre de 105M€ au Borussia Dortmund. Néanmoins, si le président du FC Barcelone ne parvenait pas à ses fins avec Erling Braut Haaland, il aurait à disposition l’alternative Sergio Agüero.

Malgré l’énorme dette du FC Barcelone qui s’élèverait à 1,2Md€, Joan Laporta travaillerait afin de trouver des financements pour le prochain mercato du club culé et pour le projet sportif que son administration compterait mettre en place. Dès cet été, le président du FC Barcelone prévoirait d’attirer Erling Braut Haaland bien que la réticence du Borussia Dortmund de céder son attaquant soit plus que connue au vu des multiples sorties médiatiques des dirigeants du club de la Ruhr. D’après The Transfer Window Podcast, Joan Laporta serait tout bonnement obsédé par l’idée de voir le transfert d’Haaland se réaliser qu’il aurait déjà transmis une offre initiale de 105M€ afin de planter le décor auprès des dirigeants du Borussia Dortmund. Et quand bien même l’opération Erling Braut Haaland n’était finalement pas une réussite, le FC Barcelone aurait une alternative bien plus accessible financièrement parlant.

Si Haaland ne peut pas venir, place à Agüero ?