Mercato - OM : Pour ce joli coup de Pablo Longoria, c’est terminé !

Publié le 13 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Appréciant le profil d’Alexander Nübel, Pablo Longoria n’aurait que très peu de chances de recruter le gardien du Bayern Munich à l’OM. Oliver Kahn a d’ailleurs clairement fait savoir que le club bavarois ne comptait pas céder le portier.

Bien que Steve Mandanda ait prolongé son contrat en août dernier pour être lié à l’OM jusqu’à l’été 2024, Pablo Longoria préparerait déjà en coulisse une douce transition au poste de gardien de but. En effet, le champion du monde a soufflé sa 36ème bougie au mois de mars et pourrait du jour au lendemain décider de raccrocher les crampons. De quoi pousser le président de l’OM de se pencher sur le recrutement d’un nouveau gardien. Et si l’heureux élu se nommait Alexander Nübel ? La doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich semblerait chercher à partir sous la forme d’un prêt de deux ans afin d’engranger de l’expérience à l’étranger. Néanmoins, que ce soit l’OM, l’AS Monaco ou encore le LOSC, personne ne devrait pouvoir accueillir Nübel si l’on en croit Oliver Kahn.

« Nous ne pensons pas le laisser filer pour le moment »