Mercato - Barcelone : Laporta a une voie royale pour Xavi !

Ce mercredi, Xavi a étendu son bail de deux saisons avec Al-Sadd. Malgré tout, Joan Laporta serait toujours en très bonne posture pour rapatrier son ancien capitaine et le positionner en lieu et place de Ronald Koeman sur le banc catalan. S'il n'y aurait aucune clause Barça dans le contrat de Xavi, le club blaugrana disposerait tout de même d'un énorme privilège pour le technicien espagnol.

Alors qu'il réalise une saison en dents de scie, Ronald Koeman serait dans le flou le plus total concernant son avenir. Depuis de longues semaines, l'avenir du technicien néerlandais est remis en question au FC Barcelone. D'ailleurs, Joan Laporta s'activerait pour lui trouver un remplaçant pour la saison prochaine. Alors qu'il projetterait de se séparer de Ronald Koeman à l'issue de cet exercice 2020-2021, le nouveau président du Barça serait déterminé à rapatrier Xavi. Toutefois, l'ancien capitaine de l'écurie blaugrana est actuellement en poste à Al-Sadd et vient même de parapher un nouveau bail. En effet, le club basé au Qatar a officialisé le renouvellement de Xavi pour les deux prochaines saisons ce mercredi.

Pas de clause Barça dans le contrat de Xavi

Tout juste prolongé par Al-Sadd, Xavi a fait passer un message fort sur le site officiel du club. « Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, gagné des matchs et des titres, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Recevoir ce genre de soutien est la meilleure chose qu'un entraîneur puisse obtenir. J’ai tout ce que je peux désirer pour bien faire, et je suis fier de continuer avec Al-Sadd pour deux saisons supplémentaires » , s'est réjoui l'entraineur espagnol. Alors que son nom est toujours associé au FC Barcelone, Xavi a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation, expliquant qu'il n'y avait aucune clause dans son contrat pour faciliter son retour en Catalogne. « C'est incorrect. J'ai un contrat de deux saisons avec Al-Sadd, et je respecte ce contrat, et je respecte également les méthodes de négociation officielles entre toutes les parties. Notre défi est de continuer à nous améliorer et à nous développer, et je suis très enthousiaste à l'idée d'aider les joueurs d'Al-Sadd à y parvenir » , a affirmé l'entraineur d'Al-Sadd.

