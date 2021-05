Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer pour Lionel Messi !

Publié le 13 mai 2021 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait partagé entre une prolongation avec le FC Barcelone et un départ vers le PSG. Alors qu'il voudrait attendre la fin de saison avant de sceller son avenir, le capitaine blaugrana pourrait même disputer la Copa America sans que sa situation ne soit réglée avec le Barça. Ce qui pourrait profiter à Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi serait dans le flou le plus total quant à son avenir. Désireux de changer de club l'été dernier, le capitaine du Barça serait aujourd'hui dans le doute, au coeur d'un énorme dilemme entre le FC Barcelone et le PSG. En effet, Joan Laporta tenterait le tout pour le tout pour prolonger La Pulga , tandis que le PSG aurait déjà formulé une première offre de contrat à la star argentine selon le journaliste de TNT Sports Brésil , Marcelo Bechler. Une proposition de deux saisons, plus une en option. Partagé entre le PSG et le Barça, Lionel Messi voudrait attendre la fin de la saison avant de trancher. Et à croire la presse espagnole, Joan Laporta pourrait ne pas être prêt à le prolonger d'ici le début de la Copa America.

Laporta aurait les mains liées pour Lionel Messi