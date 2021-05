Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Buffon totalement relancé par... José Mourinho ?

Publié le 14 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Gianluigi Buffon quittera la Juventus en fin de saison. Alors qu’il serait courtisé par le FC Barcelone, José Mourinho aimerait le voir à l’AS Rome.

A 43 ans, Gianluigi Buffon ne compte pas encore arrêter sa carrière. Alors qu’il était revenu à la Juventus en 2019, après une pige d’un an au PSG, le gardien italien a récemment annoncé qu’il ne prolongerait pas avec son club et qu’il chercherait un nouveau défi à relever la saison prochaine. Le FC Barcelone envisagerait l’attirer, mais il n’est pas le seul...

Buffon pourrait rester en Italie